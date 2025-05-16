Даниил Серохвостов: не хотелось бы восемь лет бегать только на Кубке России

Российский биатлонист победитель этапа Кубка мира в эстафете Даниил Серохвостов высказался о желании выступить на Кубке мира и Олимпийских играх.

— Ты как-то сказал, что без Олимпиады можно завершать карьеру. Мнение поменялось?

— Да, чуть-чуть. Я начал получать удовольствие от тренировок и гонок, но всё равно не хотелось бы восемь лет бегать только на Кубке России. Хочется на Олимпийские игры и на Кубок Мира, чтобы бегать и бороться с лучшими, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Даниил Серохвостов позитивно оценил выступление в сезоне-2024/2025, а также высказался о возможном участии в зимних Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии.