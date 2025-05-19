В IBU ответили на вопрос о возможном допуске российских и белорусских биатлонистов

Представитель Международного союза биатлонистов (IBU) назвал условие, при котором в организации могут начать рассмотрение возможности допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до того момента, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Исполнительный комитет IBU ранее чётко дал понять, что до завершения конфликта на Украине допуск россиян и белорусов невозможен.

Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда было принято первоначальное решение. Это было сделано для того, чтобы гарантировать безопасность и честность таких мероприятий. На конгрессе IBU 2024 года эта тема не поднималась. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время никаких действий ожидать не приходится», — приводит слова представителя IBU «ВсеПроСпорт».