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Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили золота Олимпиады в Ванкувере

Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили золота Олимпиады в Ванкувере
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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на документ суда.

Напомним, в 2020 году Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта дисквалифицировали на четыре года, его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы.

Таким образом, Евгений Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада), а также двух серебряных медалей, завоеванных на домашнем чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

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