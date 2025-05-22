Россия лишилась первого места в медальном зачёте Олимпиады-2014 в Сочи

Россия утратила лидерство в медальном зачёте Олимпийских игр – 2014 в Сочи после того, как Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова.

На Олимпийских играх – 2014 в Сочи сборная России заняла первое место в медальном зачёте. В результате дисквалификации Устюгова сборная России лишилась золотых медалей в мужской эстафете. Таким образом, теперь на счету сборной России 10 золотых наград. Российская команда уступила первую строчку сборной Норвегии, которая завоевала в Сочи 11 золотых медалей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал его результаты за сезон-2013/2014.