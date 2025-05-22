Дмитрий Губерниев: с медалями биатлонистов на ОИ в Ванкувере мы простились уже давно

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Федерального суда Швейцарии, который отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова.

«Было ясно, что апелляцию Устюгова отклонят. У нас было 0 шансов на то, чтобы мы с этого что-то получили бы. К сожалению, с этими медалями, применительно к Устюгову, мы простились уже давно. Молодцы, что боролись, но шансов нет. Теперь надо с этим жить», — сказал Губерниев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова и аннулировал все результаты биатлониста в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая Олимпийские игры в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.