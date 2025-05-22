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Фуркад повторил рекорд Бьорндалена по личному золоту на ОИ благодаря бану Устюгова

Фуркад повторил рекорд Бьорндалена по личному золоту на ОИ благодаря бану Устюгова
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13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад благодаря окончательному решению суда лишить российского биатлониста Евгения Устюгова, в частности, золота Олимпиады-2010 в масс-старте, повторил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по числу личных золотых наград с Олимпиад.

Теперь у Фуркада официально пять личных золотых наград с Олимпиад, столько же и у Бьорндалена. Далее в этом рейтинге идёт ещё один норвежец Йоханнес Бё (3), который завершил карьеру в 2025 году.

Сегодня, 22 мая, Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Евгений официально лишился золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада).

Напомним, в масс-старте Ванкувера Устюгов стал первым, не допустив ни одного промаха. Фуркад финишировал вторым с тремя осечками. Для Мартена на тот момент это была дебютная медаль с ОИ.

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