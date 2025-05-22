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Фуркад — о золоте Устюгова: я счастлив, но это лишает меня части моей ДНК как биатлониста

Фуркад — о золоте Устюгова: я счастлив, но это лишает меня части моей ДНК как биатлониста
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13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал тот факт, что ему окончательно присвоили золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда дисквалифицировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК. С другой стороны, возможность победить на трёх разных Играх значит для меня очень много с точки зрения того, что я могу оставить след в своём виде спорта. Если я и горжусь, то только тем, что выиграл золотые медали на трёх разных Олимпийских играх, так что для меня это большое достижение», — приводит слова Фуркада La Depeche.

Сегодня, 22 мая, Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Дело официально считается закрытым.

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