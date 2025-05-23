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Майгуров — в норвежском суде: не заметил неподобающего поведения со стороны Бессеберга

Майгуров — в норвежском суде: не заметил неподобающего поведения со стороны Бессеберга
Виктор Майгуров
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров дал показания в суде по делу о коррупции бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Спортивного функционера также подозревают в сексуальных связях с женщиной.

«Я не знаю, когда Бессеберг познакомился с (имя). По его просьбе, в том числе по телефону, я мог поговорить с тем или иным человеком. (Имя), вероятно, была на той охотничьей поездке как знакомая Бессеберга. Со своей стороны могу сказать, что не заметил никакого неподобающего поведения или близости со стороны Бессеберга по отношению к (имя)», — приводит текст показания Майгурова NRK.

Норвежское СМИ также уточняет, что Майгуров мог помочь Бессебергу с переводом слов женщины.

«Мы знакомы довольно давно, и иногда я мог помочь ему с переводом. Знаю его как очень порядочного, неподкупного человека, который держит слово. Для него биатлон и его развитие в мире всегда были на первом месте», — добавил он.

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