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Хофер — о полученном серебре ЧМ-2011 после бана Устюгова: справедливость восторжествовала

Хофер — о полученном серебре ЧМ-2011 после бана Устюгова: справедливость восторжествовала
Лукас Хофер
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Биатлонист Лукас Хофер высказался по поводу лишения Евгения Устюгова серебра в масс-старте ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске. Медаль после дисквалификации россиянина перешла итальянцу, а бронза досталась норвежцу Тарьею Бё.

Биатлон. ЧМ-2011. Ханты-Мансийск, Россия
Мужчины. Масс-старт 15 км
12 марта 2011, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Эмиль Хегле Свендсен
Норвегия
38:42.7
2
Евгений Устюгов
Россия
+5.0
3
Лукас Хофер
Италия
+14.3

«С одной стороны, приятно получить такую новость, ведь это доказывает, что спорт и, в частности, биатлон борются с допингом. Пусть даже и через 14 лет, но справедливость восторжествовала, и правила были соблюдены.

К счастью, тогда я всё-таки финишировал третьим, и у меня была возможность испытать эмоции награждения. То есть, по сути, медаль я уже тогда выиграл, на подиуме стоял. Сейчас она просто стала серебряной, что, конечно, приятнее. А ещё добавился один индивидуальный подиум — статистике это точно не повредит.

Хорошо помню ту гонку. В том сезоне я часто был близок к подиуму, чувствовал себя отлично на лыжне, но на стрельбе постоянно чего-то не хватало. В той гонке я стартовал 10-м. Перед началом мне рейс-директор Борут Нунар сказал, что уверен в моём хорошем результате. Он также был первым, кто подошёл ко мне на финише. Это была замечательная гонка, в которой я боролся с такими чемпионами, как Свендсен и Тарьей Бё. Невероятное чувство — пересечь финишную черту, размахивая итальянским флагом. Особенные эмоции, которые я никогда не забуду, ведь это был мой первый индивидуальный подиум — и он случился как раз на чемпионате мира», — приводит слова Хофера Fondo Italia.

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