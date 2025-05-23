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Тренер Лизы Виттоцци раскрыл подробности её возвращения в биатлон после травмы

Тренер Лизы Виттоцци раскрыл подробности её возвращения в биатлон после травмы
Лиза Виттоцци
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Тренер итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци Эдоардо Меццаро поделился подробностями возвращения двукратной чемпионки мира в строй после травмы спины. Из-за проблем со здоровьем итальянка пропустила сезон-2024/2025.

«После всего, что с Лизой произошло в прошлом году, сейчас ей нужен отдельный путь. Главная цель — как можно скорее вернуть форму, чтобы она смогла присоединиться к тренировкам с другими девушками. Из-за проблем со спиной она долгое время не тренировалась, пропустила зимний сезон, поэтому необходимо начинать постепенно. Её состояние будет контролироваться совместно с медицинским штабом. Это будет подготовка, требующая терпения. Как только появится возможность, она частично вернётся в основную группу, но всё равно будет следовать индивидуальной программе.

Олимпиада — безусловно, главная цель сезона для всех, но в данный момент мы не совсем на этом сосредоточены», — приводит слова Меццаро Fondo Italia со ссылкой на Gazzetta Matin.

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