Свищёв — о бане Устюгова: Россия всё равно останется победителем Олимпиады в Сочи

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался по поводу лишения российской биатлонной сборной золота эстафеты на ОИ-2014, после которого Россия потеряла лидерство в медальном зачёте. Ранее из-за допинга был дисквалифицирован участник команды Евгений Устюгов.

«Новость о потере первого места в медальном зачёте неприятная, конечно, но Россия всё равно останется для нас победителем Олимпийских игр в Сочи. Победа в наших сердцах. Мы получили грандиозное наследие. Ни одна страна мира, которая проводила Олимпиаду, не может похвастаться тем, что сделала Россия и что получила Россия. Мы с нуля строили все спортивные объекты, инфраструктуру, обновили аэропорт, железную дорогу, горнолыжные курорты.

После Олимпиады в Сочи прошло уже 11 лет, а все олимпийские объекты работают в полном объёме и только преображаются. Вот это наша гордость и наша победа по итогам Игр 2014 года. Наши будущие поколения на многие десятилетия обеспечены спортивными объектами и комфортной жизнью», — приводит слова Свищёва ВсеПроСпорт.ру.