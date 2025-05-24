«Настолько невыразительно». Олимпийский чемпион Васильев — о концовке сезона ФК «Зенит»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о результатах футбольного клуба «Зенит» на финише нынешнего сезона.

«Конечно, будет обидно не выиграть золотые медали чемпионата России в юбилейный год, тем более в год 100-летия основания клуба. Хотелось бы победы, и в такой год надо обязательно выигрывать чемпионат. Но, к сожалению, «Зенит» настолько невыразительно проводит концовку сезона, что даже удивительно. С таким сильным составом и с такими серьёзными [финансовыми] возможностями. А результат не очень-то впечатляющий. «Зениту» сейчас сложно, и многое должно совпасть для того, чтобы он снова стал чемпионом страны.

Но сейчас у «Зенита» появились серьёзные шансы, потому что «Краснодару» нужна только победа. Но надо учитывать и то обстоятельство, что «Динамо» претендует на бронзовые медали, и им тоже нужна только победа. И если они обыграют «Краснодар», то «Зениту» для завоевания чемпионства достаточно будет и ничьей», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: