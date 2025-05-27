Именитый австрийский биатлонист Симон Эдер сообщил о завершении карьеры после Олимпиады

Австрийский биатлонист Симон Эдер завершит профессиональную карьеру после Олимпиады 2026 года в Италии. Об этом он сообщил изданию Kronenzeitung Salzburg.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане/Кортине станут пятыми, на которых он будет бороться за медали, после Ванкувера 2010 года, Сочи 2014 года, Пхёнчхана 2018 года и Пекина 2022 года.

В общем зачёте Кубка мира завершившегося сезона Эдер занял 36-е место. Он по-прежнему остаётся лучшим представителем своей страны в этом виде спорта.

Напомним, сезон Кубка мира по биатлону-2025/26 стартует 29 ноября 2025 года в Эстерсунде (Швеция). Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Эдер — серебряный и бронзовый олимпийский призёр, на его счету пять медалей чемпионата мира — три серебра и две бронзы. Он трижды выигрывал гонки Кубка мира и 25 раз поднимался на пьедестал почёта. У Симона — более 500 стартов на этапах Кубка мира. Он уступает только Уле-Эйнару Бьорндалену (580).

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