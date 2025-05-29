Лу Жанмонно высказалась о начале подготовки к олимпийскому сезону — 2025/2026

Французская биатлонистка, победительница общего зачёта КМ-2024/2025 Лу Жанмонно рассказала о впечатлениях от летнего сбора с представителями олимпийской сборной Франции. Спортсмены проводят время в неформальной обстановке, занимаясь картингом, катанием на горных велосипедом и петанком, для того чтобы сблизиться перед Играми-2026.

«Нельзя было придумать более мягкое возвращение. Это позволяет включиться в процесс без давления, наслаждаясь командным духом и хорошей погодой.

На серьёзном уровне (занятий петанком) есть схожесть: точность, концентрация, как при стрельбе. Но на моём уровне — ничего общего, я в петанк играю ужасно», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique со ссылкой на La Marseillaise.