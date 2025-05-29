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СБР сократил количество гонок во взрослых соревнованиях в сезоне-2025/2026

СБР сократил количество гонок во взрослых соревнованиях в сезоне-2025/2026
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, какие изменения коснутся календаря взрослых соревнований в сезоне-2025/2026.

«Прежде всего мы прислушались к мнению спортсменов и тренеров и в новом сезоне сократили количество гонок у взрослых с 45 до 40. В прошедшем сезоне принять участие во всех личных гонках сумела только одна спортсменка – Тамара Дербушева. У мужчин таким достижением похвастаться не может ни один. Мы даже сочли нужным отметить Тамару специальным призом «Железная леди», который недавно вручили ей на церемонии в Москве, посвящённой подведению итогов сезона», – приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, на данный момент российские биатлонисты, как и большинство других спортсменов, отстранены от международных стартов.

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