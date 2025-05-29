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В СБР сообщили о возвращении Сочи в зимний календарь сезона-2025/2026

В СБР сообщили о возвращении Сочи в зимний календарь сезона-2025/2026
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Сочи вернётся в зимний календарь соревнований в сезоне-2025/2026.

«Мы планируем провести в Красной Поляне этап Альфа-Банк Кубка Содружества в феврале, параллельно с зимними Олимпийскими играми, потому что на сегодняшний день нет никакой ясности с допуском наших спортсменов на Олимпиаду. Даже если у нас будет какая-то ограниченная олимпийская заявка, всем остальным тоже нужно соревноваться в это время, и Сочи – прекрасное место, чтобы проверить потенциал спортсменов в условиях среднегорья», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, на данный момент российские биатлонисты, как и большинство других спортсменов, отстранены от международных стартов.

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