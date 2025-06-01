«Вдохнул в меня новую жизнь». Фийон Майе — о биатлонном сезоне-2024/2025

Двукратный олимпийский чемпион француз Кентен Фийон Майе оценил прошедший биатлонный сезон-2024/2025.

«Было много положительных моментов. После Олимпиады и сезона 2022 года я хотел продолжать на том же уровне, но появилась усталость — и физическая, и психологическая. В итоге у меня получилось два непростых сезона, было много сомнений: смогу ли я снова выйти на самый высокий уровень? Но прошедший сезон вдохнул в меня новую жизнь — победа на Кубке мира и четыре медали на чемпионате мира. Я по-прежнему здесь, по-прежнему в числе сильнейших, несмотря на возраст (32 года. – Прим. «Чемпионат»).

Конечно, остаётся и некоторая горечь — сезон мог бы стать действительно выдающимся, если бы я смог справиться со стрельбой лёжа, с которой у меня было много проблем. Но именно это мотивирует меня ещё сильнее — найти ключи к решению этой проблемы и продолжать прогрессировать в лыжной подготовке», – приводит слова Фийона Майе L’Equipe.