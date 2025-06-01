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Фийон Майе — об ОИ: есть желание выступить так же, как в 2022-м, но это будет непросто

Фийон Майе — об ОИ: есть желание выступить так же, как в 2022-м, но это будет непросто
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Двукратный олимпийский чемпион француз Кентен Фийон Майе рассказал, собирается ли он что-либо менять в подготовке к Олимпийским играм — 2026, которые пройдут в итальянских Кортина-д’Ампеццо и Милане.

– С учётом вашего опыта предыдущих Олимпиад будете ли вы что-то менять в финальной подготовке к Играм? Или, наоборот, хочется повторить то, что сработало в 2022 году?
– Было бы слишком просто, если бы у меня всё было записано в блокноте и нужно было бы просто перечитать (смеётся). С тех пор произошло много всего. Те два сложных сезона помогли мне понять: «Окей, всё не так просто». Мой подход сейчас — это мысль: «Да, у меня есть пять олимпийских медалей, но всё нужно строить заново». У меня есть желание выступить так же хорошо, как в 2022-м, но это будет непросто, – приводит слова Фийона Майе L’Equipe.

Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо и Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

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