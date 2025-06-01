«Это было бы настоящей честью». Фийон Майе — о возможности стать знаменосцем на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион француз Кентен Фийон Майе рассказал, планирует ли он быть знаменосцем сборной Франции на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в итальянских Кортина-д’Ампеццо и Милане.

«Со мной никто пока не связывался. Но я уже обсуждал это со своей командой — чтобы заранее выстроить стратегию. Потому что, конечно, я предполагаю, что могу быть в числе кандидатов на роль знаменосца. Это было бы настоящей честью. Но важно, чтобы это не повлияло на спортивную форму, — нужно учитывать календарь соревнований. Если ты несёшь флаг, нужно ехать на место церемонии, стоять весь вечер, вернуться поздно — это усталость, медийное давление. Это нужно уметь правильно организовать. Так что я жду дополнительной информации», – приводит слова Фийона Майе L’Equipe.

Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо и Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.