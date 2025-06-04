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Фийон Майе заявил, что хотел бы стать знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2026

Фийон Майе заявил, что хотел бы стать знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2026
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Кентен Фийон Майе заявил, что для него было бы честью стать знаменосцем сборной Франции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Ко мне пока не обращались. Я поговорил со своей командой, чтобы выработать стратегию, потому что я предполагаю, что буду одним из «номинированных» на роль знаменосца. Для меня было бы большой честью нести флаг. Однако это не должно идти в ущерб, учитывая график соревнований. Нести флаг означает ехать на место церемонии открытия, провести весь вечер на ногах и вернуться домой поздно. Это может провоцировать усталость и определённое давление со стороны СМИ. Нужно знать, как с этим справиться. Поэтому я жду больше информации», — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.

Фийону Майе 32 года, он двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, шестикратный чемпион мира в эстафетах, обладатель Кубка мира в общем зачёте.

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