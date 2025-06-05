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Биатлонистка Любовь Калинина совершила прыжок на тросе с высоты 207 м

Биатлонистка Любовь Калинина совершила прыжок на тросе с высоты 207 м
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Появилось видео, на котором российская биатлонистка Любовь Калинина прыгнула с высоты 207 м на эластичном резиновом тросе (банджи-джампинг).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеокадрами захватывающего прыжка российской спортсменки.

23-летняя Калинина — многократный призёр чемпионатов России по биатлону, серебряная медалистка юношеского чемпионата мира — 2020 в спринтерской гонке. В прошедшем сезоне-20242025 заняла 22-е место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России.

Напомним, Любовь Калинина в сентябре вышла замуж за биатлониста из республики Татарстан Евгения Емерхонова, который также является обладателем серебряной медали в одиночной смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы 2022 года в Поклюке (Словения).

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