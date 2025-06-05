Виттоцци под присмотром восстанавливается от травмы спины и тренируется в Антхольце

Стало известно, как проходит восстановление двукратной чемпионки мира по биатлону Лизы Виттоцци после травмы спины.

Из-за проблем со здоровьем 30-летняя итальянка пропустила сезон-2024/2025.

Как сообщает Ski-Nordique, Виттоцци начала тренировки в Антхольце под наблюдением тренеров, которых спортсменке специально предоставила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI). Виттоцци занимается с отягощениями в тренажёрном зале, проводит тренировки на велосипеде, участвует в стрелковых занятиях и бегает кроссы. Также спортсменка проводит контрольные тренировки с газоанализатором на лыжероллерах.

Виттоцци была победительницей общего зачета Кубка мира — 2023/2024. В минувшем сезоне общий зачёт Кубка мира выиграла немка Франциска Пройс.