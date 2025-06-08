Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Даниил Серохвостов сменил региональную сборную перед олимпийским сезоном

Даниил Серохвостов сменил региональную сборную перед олимпийским сезоном
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист, победитель этапа Кубка мира в эстафете Даниил Серохвостов будет выступать за сборную Югры в сезоне-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. Ранее спортсмен представлял Новосибирскую область.

«Осознание того, что я уже попал в команду Югры, пришло сразу, как только всё обсудили с руководством команды. После сезона была большая уверенность, что перейду в другую команду, и ничего не могло мне помешать.

Причина лежит на поверхности – это финансирование, которое мне оказывал регион. Большую часть затрат, которая уходила на мою подготовку, я покрывал личными средствами. С каждым годом всё дорожает, а вот зарплата не растёт. Ханты-Мансийский автономный округ – это регион, который даёт возможности себя реализовывать без ограничений на инвентарь, патронов и прочие необходимые условия подготовки», — сказал Серохвостов.

Материалы по теме
СБР сократил количество гонок во взрослых соревнованиях в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android