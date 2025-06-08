Даниил Серохвостов сменил региональную сборную перед олимпийским сезоном

Российский биатлонист, победитель этапа Кубка мира в эстафете Даниил Серохвостов будет выступать за сборную Югры в сезоне-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. Ранее спортсмен представлял Новосибирскую область.

«Осознание того, что я уже попал в команду Югры, пришло сразу, как только всё обсудили с руководством команды. После сезона была большая уверенность, что перейду в другую команду, и ничего не могло мне помешать.

Причина лежит на поверхности – это финансирование, которое мне оказывал регион. Большую часть затрат, которая уходила на мою подготовку, я покрывал личными средствами. С каждым годом всё дорожает, а вот зарплата не растёт. Ханты-Мансийский автономный округ – это регион, который даёт возможности себя реализовывать без ограничений на инвентарь, патронов и прочие необходимые условия подготовки», — сказал Серохвостов.