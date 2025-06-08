Серохвостов: надеюсь ли я попасть на Олимпиаду? Конечно! Готовлюсь именно к ней

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выразил надежду на выступление на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Надеюсь ли я попасть на Олимпиаду? Конечно! Просто сейчас всё слишком туманно по этому поводу. Я готовлюсь именно к Олимпиаде, а если её не будет – жаль, конечно, но у нас есть другие соревнования, буду бороться там. Надеюсь на скорый допуск, даже если не на Олимпиаду, то на Кубок мира в следующем сезоне.

Пока нет понимания, ты просто продолжаешь готовиться к международным стартам, чтобы приехать туда в полной боевой готовности. Сейчас меня больше мотивирует то, что я получаю удовольствие от спорта. Раньше мотивация была связана с Олимпиадой, но она быстро угасала после отстранения, а теперь я нашёл новую. Отсюда и следуют мои цели на сезон. В первую очередь это Олимпийские игры и выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, и, конечно, не болеть!» — приводит слова Серохвостова пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.