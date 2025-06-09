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Биатлонист Цветков — о нейтральном статусе: все будут знать, что ты представляешь Россию

Биатлонист Цветков — о нейтральном статусе: все будут знать, что ты представляешь Россию
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Призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Цветков заявил, что российским спортсменам в случае допуска нужно ехать на международные турниры даже в нейтральном статусе.

В январе 2023‑го МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые активно не поддерживали СВО.

— Если российских спортсменов допустят выступать только под нейтральным флагом, это нужно делать?
— Прошлый олимпийский цикл я проходил то же самое, когда мы ехали под нейтральным флагом, но это была команда. Одно дело, когда ты едешь как отдельный спортсмен, тогда это выбор каждого. Когда ты едешь под нейтральным флагом и представляешь команду, то это совсем другое дело. Все знают, что ты представляешь команду и что это команда Российской Федерации. Тогда, конечно же, нужно ехать.

Я всегда здесь поддерживаю спортсменов, несмотря на то, что говорят какие‑то функционеры. Кто‑то против, кто‑то за, но сейчас все настроены более положительно к тому, чтобы ехать. Спортсменам нужно выступать, карьера очень короткая. Я два года не был в национальной команде. Жалею, что так случилось, сам был виноват, — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

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