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Бажин высказался о том, что ему приписывают роман с Казакевич

Бажин высказался о том, что ему приписывают роман с Казакевич
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Чемпион мира среди юниоров 2020 года в эстафете, чемпион России 2025 года российский биатлонист Кирилл Бажин отреагировал на тот факт, что ему приписывают романтические отношения с серебряным призёром Олимпиады-2022 в эстафете Ириной Казакевич.

— Свой небольшой отпуск ты провёл с коллегами по сборной Свердловской области — Ириной Казакевич и Тамарой Дербушевой. Видел, что вас начали шипперить с Ирой?
— Да, мы читали комментарии и смеялись.

— Есть что ответить людям?
— Пусть пишут, что хотят. Люди что видят, то и говорят. Если у нас все комментарии читать, иногда можно с ума сойти, — приводит слова Бажина Sport24.

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