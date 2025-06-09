Бажин высказался о том, что ему приписывают роман с Казакевич

Чемпион мира среди юниоров 2020 года в эстафете, чемпион России 2025 года российский биатлонист Кирилл Бажин отреагировал на тот факт, что ему приписывают романтические отношения с серебряным призёром Олимпиады-2022 в эстафете Ириной Казакевич.

— Свой небольшой отпуск ты провёл с коллегами по сборной Свердловской области — Ириной Казакевич и Тамарой Дербушевой. Видел, что вас начали шипперить с Ирой?

— Да, мы читали комментарии и смеялись.

— Есть что ответить людям?

— Пусть пишут, что хотят. Люди что видят, то и говорят. Если у нас все комментарии читать, иногда можно с ума сойти, — приводит слова Бажина Sport24.