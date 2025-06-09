Кирилл Бажин: я не шутил, хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры

Чемпион мира среди юниоров 2020 года в эстафете, чемпион России 2025 года российский биатлонист Кирилл Бажин признался, что в будущем планирует стать депутатом.

— Я окончил университет в 2022 году. Затем обнаружил, что ничем не занимаюсь, есть свободное время, которое надо использовать для изучения чего-то нового. И так совпало, что меня стала интересовать законодательная сфера, хотя я вообще не гуманитарий. В итоге погрузился в изучение законов, открыл для себя новый мир и решил получить образование, которое, думаю, мне в будущем поможет.

— В одном из интервью ты сказал, что корочка юриста, возможно, поможет для депутатской деятельности. Ты пошутил или реально думаешь в сторону государственной работы?

— Я не пошутил. Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Надеюсь, получится остаться дома — в Свердловской области, — приводит слова Бажина Sport24.