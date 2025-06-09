Биатлонист Бажин назвал свою любимую команду и игрока в КХЛ

Чемпион мира среди юниоров 2020 года в эстафете, чемпион России 2025 года российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал о своём интересе к хоккею.

— В этом году ты заглядывал на хоккей. Давно болеешь за екатеринбургский «Автомобилист»?

— «Автомобилист» — родная команда. Когда я переехал в Екатеринбург, Алексей Шевченко сводил меня на первый хоккейный матч. Это был матч против «Нефтехимика». В тот момент я понял, что мне нравится хоккей и «Автомобилист». Это был сезон-2017/2018. При этом с детства я болел за ЦСКА. Сейчас же не упускаю возможности сходить на матчи «Автомобилиста». Тем более новую арену построили. В этом году после Кубка Содружества в Мурманске только прилетели и сразу поехали на 7-й матч с «Ак Барсом».

— Есть любимый игрок?

— Никита Трямкин. Тем более он из Екатеринбурга. Такой достаточно массивный защитник, — приводит слова Бажина Sport24.