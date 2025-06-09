Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бажин назвал имена россиян, которые смогут бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке

Бажин назвал имена россиян, которые смогут бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира среди юниоров 2020 года в эстафете, чемпион России 2025 года российский биатлонист Кирилл Бажин продолжает придерживаться мнения о том, что россияне будут конкурентоспособными в случае возвращения на Кубок мира.

— Одна из твоих фраз: «У нас человек семь-восемь могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке». Можешь назвать их имена?
— Честно, не хочется кого-то обделить. Я про других тоже не забываю, но основные ребята — это всё-таки: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даня Серохвостов, Саня Корнев, Евгений Сидоров. А ещё Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Рустам Каюмов, про себя я тоже не забываю. То есть список даже больше. И вот по сезону видно было, что мы все конкурируем друг с другом. У девушек в этом плане всё более понятно. Без обид, но шесть-семь человек стабильно. У мужчин конкуренция повыше, — приводит слова Бажина Sport24.

Материалы по теме
Есть новости о российском биатлонном сезоне-2025/2026. В календаре — заметные изменения
Есть новости о российском биатлонном сезоне-2025/2026. В календаре — заметные изменения
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android