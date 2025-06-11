Жаклен — о подготовке к олимпийскому сезону: хочу оттянуть момент ментальной нагрузки

Пятикратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен рассказал, как изменился процесс подготовки к сезону, учитывая наличие в соревновательном календаре Олимпийских игр — 2026.

«В последние годы я понял, что очень быстро набираю форму, потому что уже с 1 мая начинал работать очень серьёзно. Сейчас же цель — немного отпустить этот момент. Я хочу оттянуть момент, когда начнётся серьёзная ментальная нагрузка.

Я снова начал кататься на лыжероллерах и стрелять, но делал этого меньше, чем в прошлом году. Например, в это же время я уже провёл восемь тренировок по бегу на дорожке, а сейчас была только первая. Это небольшие изменения», – приводит слова Жаклена La Dauphine Libere.

Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.