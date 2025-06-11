«Не хотелось ни слышать о лыжах, ни видеть снег». Жулия Симон — об усталости после сезона

10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон рассказала, как проходит процесс возвращения к тренировкам и подготовки к новому сезону.

– Как прошёл этот период возвращения к тренировкам?

– У меня ощущение, что в этом году я наконец-то смогла по-настоящему отключиться. Немного отдохнула и очень мягко вернулась к тренировкам в мае, чтобы постепенно втянуться. Мне нужно подготовить тело к нагрузкам, которые скоро начнутся. Я только вхожу в ритм.

– Когда вы говорите «отключиться», это значит, вы совсем не занимались спортом? Это ведь казалось бы невозможным для вас, не так ли?

– Я вообще не занималась спортом целый месяц! Да, раньше это казалось мне невозможным, и мне совершенно не хотелось ни слышать о лыжах, ни видеть снег. Я даже убрала лыжи для ски-альпинизма, хотя обычно я их обожаю. Такой перерыв — это классно, и я действительно чувствую, что восстановилась, – сказала Симон в интервью Le Dauphine Libere.