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Жулия Симон — о сезоне-2024/2025: не ожидала занять третье место в общем зачёте Кубка мира

Жулия Симон — о сезоне-2024/2025: не ожидала занять третье место в общем зачёте Кубка мира
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10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон оценила прошедший сезон-2024/2025.

– Как бы вы оценили завершившийся сезон?
– Это был хороший сезон. Чемпионат мира получился отличным (Симон завоевала четыре золотые медали на ЧМ в Линцерхайде. – Прим. «Чемпионата».). Занять третье место в общем зачёте Кубка мира — этого я точно не ожидала в начале сезона, так что я очень довольна. Это было неожиданно, потому что я подошла к сезону иначе, чем раньше, и многому научилась.

Что вы имеете в виду? У вас не было конкретных целей в начале сезона?
– Не совсем так, цели у меня были — я всегда хочу хорошо выступать. Но настрой был немного другим, потому что я знала, что не в лучшей физической форме. Это было настоящим вызовом. Мне удалось как раз набрать форму к чемпионату мира — и это и было главной целью сезона, – сказала Симон в интервью Le Dauphine Libere.

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