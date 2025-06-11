«Всё, что было раньше, обнуляется». Жулия Симон — о подготовке к ОИ-2026

10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон поделилась ощущениями перед стартом олимпийского сезона.

– Как вы смотрите вперёд — в сторону Олимпийских игр?

– Олимпиада кажется далёкой. Мне сложно в полной мере представить её. Думаю, предолимпийский сбор помогает немного осознать, что всё это реально. Игры, конечно, где-то в голове сидят. Это важное событие, но я хочу подойти к нему с лёгкостью, не нагнетать. Сделать, как делала в последние годы. Не стоит пытаться переиграть этот сезон.

– Если Игры пока и далеки, то олимпийский сезон уже начался…

– До начала сезона ещё много работы. Сейчас я только возвращаюсь к тренировкам, и думаю, что в полную силу войду в процесс к середине июня. Возвращаюсь с желанием начать новую подготовку, войти в олимпийский сезон, принять новые вызовы. Всё, что было раньше, обнуляется. Это и здорово. Нельзя почивать на лаврах. Иногда, признаюсь, хочется опереться на своё резюме, сказать себе: «Ну, у меня же уже есть фора…» Но это не так. Видно, что молодёжь поджимает, – сказала Симон в интервью Le Dauphine Libere.