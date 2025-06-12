Доротея Вирер ответила, боится ли она ухода из спорта

Четырёхкратная чемпионка мира и многократная медалистка Олимпийских игр итальянка Доротея Вирер поделилась мнением насчёт завершения своей спортивной карьеры на Олимпиаде-2026, которая пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Даже если я не выиграю и не возьму медаль, всё равно это будет подходящий момент, чтобы завершить карьеру. Завершить там, где всё начиналось, — это прекрасно. Настоящая красивая история. С нетерпением жду февраля.

Боюсь ли я ухода из спорта? Немного, да. Спортсмену невозможно на 100% подготовиться к будущему», – приводит слова Вирер Ski-Nordique.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.