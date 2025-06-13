Симон Фуркад высказался о возвращении в состав сборной Антонена Гигонна и Эмильена Клода

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился мнением о возвращении в состав основной сборной Франции биатлонистов Антонена Гигонна и Эмильена Клода.

«Учитывая их результаты в прошлом сезоне, было очевидно, что они должны вернуться в главную группу. Антонен привносит нечто особенное. Помимо результатов, он создаёт отличную атмосферу и умеет снимать давление. Он любит быть рядом с людьми и укрепляет командный дух.

Для Эмильена и Антонена, возможно, даже полезно было снова оказаться в команде B. Это был вызов, но он напомнил им, что ничего не даётся навсегда», – приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Ранее стало известно, что гарантированные места в составе сборной Франции на Кубок мира получили Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод.