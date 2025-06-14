Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чемпион ОИ-2018 в эстафете Линдстрём стал дипломированным врачом

Чемпион ОИ-2018 в эстафете Линдстрём стал дипломированным врачом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в эстафете, призёр чемпионатов мира по биатлону швед Фредрик Линдстрём стал дипломированным врачом.

«Это было по-настоящему важное событие. Образование очень насыщенное, и после завершения карьеры я сразу приступил к обучению. Я многое почерпнул из своего прошлого. Например, чувство дисциплины, понимание собственного тела, стрессоустойчивость. Думаю, это дало мне определённое преимущество.

Учитывая моё прошлое, думаю, работа в спортивной медицине мне подошла бы идеально. Это было бы очень интересно, но пока это просто мысль», – приводит слова Линдстрёма SVT Sport.

Фредрик Линдстрём завершил карьеру в 2019 году, после чего поступил в медицинский университет, где прошёл курс обучения продолжительностью в 5,5 лет. Далее его ждёт прохождение обязательной интернатуры перед началом врачебной деятельности.

Материалы по теме
Есть новости о российском биатлонном сезоне-2025/2026. В календаре — заметные изменения
Есть новости о российском биатлонном сезоне-2025/2026. В календаре — заметные изменения
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android