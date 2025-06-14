Чемпион ОИ-2018 в эстафете Линдстрём стал дипломированным врачом

Чемпион олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в эстафете, призёр чемпионатов мира по биатлону швед Фредрик Линдстрём стал дипломированным врачом.

«Это было по-настоящему важное событие. Образование очень насыщенное, и после завершения карьеры я сразу приступил к обучению. Я многое почерпнул из своего прошлого. Например, чувство дисциплины, понимание собственного тела, стрессоустойчивость. Думаю, это дало мне определённое преимущество.

Учитывая моё прошлое, думаю, работа в спортивной медицине мне подошла бы идеально. Это было бы очень интересно, но пока это просто мысль», – приводит слова Линдстрёма SVT Sport.

Фредрик Линдстрём завершил карьеру в 2019 году, после чего поступил в медицинский университет, где прошёл курс обучения продолжительностью в 5,5 лет. Далее его ждёт прохождение обязательной интернатуры перед началом врачебной деятельности.