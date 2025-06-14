Йоханнес Бё пробежал марафон по пересечённой местности в Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё принял участие в забеге на 42 км между городами Шушен и Лиллехаммер. Норвежец занял 13-е место, преодолев дистанцию за 3:28.43.

Ранее Йоханнес Бё в дебютном полумарафоне в Гру 1 мая показал результат 1:20.20 и занял 77-е место.

В марте этого года Бё провёл последнюю гонку в карьере на домашней трассе в Хольменколлене в рамках Кубка мира — 2024/2025. Вместе с Йоханнесом карьеру завершил и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё.

31-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90.