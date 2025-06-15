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IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону — 2025

IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону — 2025
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Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об отмене летнего чемпионата мира по биатлону — 2025 и об изменении периодичности его проведения. С 2026 года турнир будет проводиться раз в два года.

В IBU пояснили, что решение связано с низкой популярностью соревнований и ограниченным интересом со стороны спортсменов, болельщиков и спонсоров. Кроме того, организаторы ежегодно сталкивались с финансовыми трудностями и проблемами в поиске партнёров. Новый формат проведения турнира должен повысить его престиж, а также позволить сосредоточиться на улучшении инфраструктуры, увеличении числа участников и усилении медийной поддержки.

В сезоне-2025 приоритет будет отдан новому фестивалю Loop One, который пройдёт в октябре в Мюнхене. Своё участие в нём подтвердили многие ведущие биатлонисты мира.

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