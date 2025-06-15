«Первый и последний». Йоханнес Бё — об участии в марафоне

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал о своём участии в марафоне. Он принял участие в забеге на 42 км между городами Шушен и Лиллехаммер. Норвежец занял 13-е место, преодолев дистанцию за 3:28.43.

«Многие спрашивали, как всё прошло, поэтому вот немного информации. Скорее всего, это мой первый и последний марафон. Но горжусь тем, что пробежал его, и с нетерпением жду свой следующий вызов.

Фото: Соцсети Бё

Фото: Соцсети Бё

Отлично чувствовал себя в первой половине, лёгкая скорость и хорошая энергия. Я подумал о следующем марафоне, но клянусь, в последней половине я довольно быстро оставил эту идею. Некоторые отрезки просто постыдные, но мне без разницы», — написал Бё на личной странице в соцсетях.