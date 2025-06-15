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Самуэльссон: существует предвзятое мнение, что я ненавижу русских. Это неправда

Самуэльссон: существует предвзятое мнение, что я ненавижу русских. Это неправда
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион и многократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказал мнение о возможном участии российских биатлонистов в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«В нынешней ситуации было бы странно соревноваться против россиян — это немыслимо. Существует предвзятое мнение, что я якобы ненавижу русских. Но это неправда — я хочу соревноваться с сильнейшими, и с радостью буду бегать вместе с российскими спортсменами. Просто сейчас не время», – приводит слова Самуэльссона SVT Sport.

Российские биатлонисты не принимают участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

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