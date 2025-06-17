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Российская биатлонистка перешла в лыжные гонки

Российская биатлонистка перешла в лыжные гонки
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Российская биатлонистка Алина Кудисова сообщила, что переходит в лыжные гонки.

25-летняя спортсменка будет выступать за команду Ханты-Мансийского автономного округа.

«Хочу сообщить, что к команде ХМАО‑Югры по лыжным гонкам добавился один спортсмен. Спустя уже долгое время, ответив себе честно на многие важные вопросы, мною было принято такое решение. Цели, задачи поставлены, и есть мотивация их реализовывать. Благодарна биатлону за всё, что у меня есть! Сейчас я там, где душа на своём месте, и делаю то, от чего искренне получаю удовольствие», — написала Кудисова у себя в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Кудисова заняла 38‑е место в общем зачёте Кубка России по биатлону. Также по ходу сезона она принимала участие в соревнованиях по лыжным гонкам.

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