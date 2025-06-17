Завершившие карьеру братья Бё выступят в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене

Завершившие карьеру после сезона-2024/2025 норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё примут участие в гонке легенд на турнире City Biathlon в Дрездене, сообщает Nordic Magazine.

Соревнования состоятся 31 августа. До 2024 года City Biathlon проходил в другом немецком городе — Висбаден. Также в гонке легенд выступит немец Бенедикт Долль, который завершил карьеру в 2024-м.

Тарьею Бё 36 лет, он трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира. Его младшему брату Йоханнесу 32 года, он пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.

Доллю 35 лет, он двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпион мира в спринте, двукратный чемпион Европы.