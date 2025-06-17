Французская биатлонистка Ришар — об участии в ОИ-2026: об этом мечтает каждый

Французская биатлонистка Жанна Ришар рассказала, что мечтает выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Ришар 23 года, в сезоне-2024/2025 она заняла шестое место в личном зачёте Кубка мира.

«Я добилась прогресса в важных и фундаментальных вещах. Действительно рада и счастлива. Если бы мне в прошлом году кто-то сказал, что буду участвовать в Кубке мира целый сезон, я бы не поверила. Я расцвела и многому научилась. Я ещё молода, мне есть что искать.

Олимпийские игры в Италии? Это событие, о котором мечтает каждый, так что, конечно, это нечто захватывающее, придётся выйти на старт и занять своё место. Участие в Играх в следующем году — это также возможность подготовиться к Играм 2030 года. Сейчас я просто хочу подготовиться к тому, чтобы получить как можно больше удовольствия и любить то, что я делаю. Почему бы не воспользоваться возможностями, которые мне предоставятся!» — приводит слова Ришар Nordic Magazine.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.