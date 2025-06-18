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Шведская биатлонистка раскрыла проблему со здоровьем, которую испытала в детстве

Шведская биатлонистка раскрыла проблему со здоровьем, которую испытала в детстве
Элла Хальварссон
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Представительница Швеции серебряный и бронзовый призёр ЧМ-2025 Элла Хальварссон рассказала, что испытывала ментальные проблемы в начале своего пути в биатлоне.

«Я испытывала стресс с самого детства. Это было похоже на то, как будто перед соревнованием хочется вырвать — ничего толком не получалось! Преодолеть это и научиться справляться со стрессом было настоящим вызовом. В подростковом возрасте я просто решила, что так больше не может продолжаться, что нужно остановиться. Сначала были взлёты и падения, но потом стало лучше.

Сейчас, когда участвую в соревнованиях, я всё ещё нервничаю, но не позволяю себе сдаться. Даже если спуски по-прежнему для меня являются самой сложной частью», — приводит слова Хальварссон пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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