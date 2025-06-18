Жулия Симон — о травме ноги: это пойдёт на пользу тренировкам с винтовкой

10-кратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон рассказала, как планирует скорректировать план подготовки к сезону-2025/2026, учитывая повреждение ноги.

«Я чувствую себя физически хорошо, нахожусь в форме. Забочусь о себе, стараюсь не стоять долго и предпочитаю велосипед, а лодыжка ещё несколько дней будет в специальном ортезе.

Это вынужденная пауза, которую я использую для работы в другом режиме. Это пойдёт на пользу тренировкам с винтовкой. Отправлюсь на сбор женской сборной, как и планировалось, 23 июня вместе с командой. Там моя программа будет адаптирована, но я знаю, что интенсивность подготовки будет постепенно нарастать по мере моего восстановления», – приводит слова Симон Fondo Italia.

Ранее Жулия Симон сообщила, что получила небольшое повреждение голени во время межсезонья.