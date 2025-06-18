Биатлонистка Анна Грухвина показала фото с Кириллом Капризовым на Сёминском перевале

Российская биатлонистка Анна Грухвина поделилась совместной фотографией с хоккеистом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым.

Спортсмены сделали фото на Сёминском перевале (один из самых высоких перевалов Горного Алтая, находится в Онгудайском районе Республики Алтай).

Фото: Из личного архива Анны Грухвиной

Ранее Грухвина рассказала, что следит за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Наиболее пристально спортсменка наблюдает за игрой «Торпедо» и «Спартака».

25-летняя Грухвина — бывшая лыжница, чемпионка мира по лыжероллерам и трёхкратная чемпионка России по лыжным гонкам в эстафете. В апреле 2023 года перешла в биатлон, где представляет Тюменскую область. В общем зачёте Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025 Грухвина заняла 33-е место, набрав 210 очков.

Капризов — воспитанник новокузнецкого хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе местного «Металлурга» в 2014 году. В следующем сезоне был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта под общим 135-м номером, олимпийский чемпион Игр-2018, обладатель Кубка Гагарина (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019).