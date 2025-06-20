«Детка, мне пришлось много работать». Виктория Сливко рассказала о покупке иномарки

Российская биатлонистка победительница и призёр чемпионатов Европы Виктория Сливко поделилась радостной новостью с подписчиками в Сети. Спортсменка приобрела машину марки Audi.

Фото: из личного архива Виктории Сливко

«Детка, мне пришлось много работать, чтобы ты была моей. Давай с тобой любить друг друга», — написала Сливко в своём телеграм-канале.

30-летняя Сливко — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы (2016), чемпионка мира среди девушек (2013). В прошедшем сезоне Виктория стала победительницей Альфа Банк Кубка России — 2024/2025 в общем зачёте. Её целью на олимпийский сезон-2025/2026 является медаль Игр-2026 в Милане.