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«Детка, мне пришлось много работать». Виктория Сливко рассказала о покупке иномарки

«Детка, мне пришлось много работать». Виктория Сливко рассказала о покупке иномарки
Виктория Сливко
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Российская биатлонистка победительница и призёр чемпионатов Европы Виктория Сливко поделилась радостной новостью с подписчиками в Сети. Спортсменка приобрела машину марки Audi.

Фото: из личного архива Виктории Сливко

«Детка, мне пришлось много работать, чтобы ты была моей. Давай с тобой любить друг друга», — написала Сливко в своём телеграм-канале.

30-летняя Сливко — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы (2016), чемпионка мира среди девушек (2013). В прошедшем сезоне Виктория стала победительницей Альфа Банк Кубка России — 2024/2025 в общем зачёте. Её целью на олимпийский сезон-2025/2026 является медаль Игр-2026 в Милане.

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