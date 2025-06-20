«В стране кончаются патроны, совсем». Губерниев рассказал о проблемах в биатлоне

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о проблемах с патронами в российском биатлоне.

«Новости биатлона!!! Грустные!!! В стране кончаются патроны, совсем… Надо что-то делать… Есть инфа, что СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах юниорской сборной на 100 процентов, взрослой на 30 процентов!!! А регионам очень трудно самим… Вот такие помидоры!!!» — написал Дмитрий Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Ранее российский биатлонист чемпион мира Антон Бабиков рассказал, что избавился от проблем с патронами, из-за которых хотел завершить карьеру.