Симон Фуркад рассказал о процессе подготовки сборной Франции к новому сезону

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о процессе подготовки своих подопечных к новому сезону.

«У нас уже был первый сбор в Преманоне, посвящённый тестам, в том числе винтовок. Второй — больше на командную сплочённость, с участием НОК Франции в Йере, это будет предолимпийский сбор. Сейчас мы переходим к более серьёзной работе. До середины июля у нас идёт интенсивный блок по развитию максимального аэробного порога (VMA), чтобы увеличить «объём двигателя».

Затем, когда мы нарастим силы, будем работать на темпах, близких к пороговым — высоких, но не запредельных, чтобы максимально развить уровень мощности, при этом сохранив способность поддерживать его как можно дольше», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.