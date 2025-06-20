Летний чемпионат России по биатлону пройдёт в Чайковском

Союз биатлонистов России (СБР) на своём заседании утвердил даты летнего чемпионата России по биатлону. Соревнования пройдут с 8 по 15 сентября в Чайковском (Пермский край). В программе соревнований в Чайковском – роллеры-гонки, роллеры-спринты и роллеры-эстафеты.

Накануне соревновательный сезон‑2025/2026 откроет первый этап Кубка Содружества в Сочи, который пройдёт с 1 по 8 сентября. В программе заявлены роллеры-спринты, роллеры-одиночные эстафеты 1+1, роллеры-гонки

преследования.

В 2024 году летний чемпионат России по биатлону проходил в Красноярске с 12 по 15 сентября.

Напомним, россияне не допускаются на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.